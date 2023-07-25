На Юго-Восточной железной дороге на 7,5% снизилось число случаев травмирования людей

Количество случаев травмирования граждан на инфраструктуре Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) снизилось на 7,5% в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С января по июнь из-за несоблюдения правил безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры травмированы 25 человек, 16 из них погибли, уточнили в ЮВЖД. Чтобы обеспечить безопасность граждан, компания реализует ряд техмероприятий, в числе которых реконструкция пешеходных мостов, строительство пешеходных переходов с сигнализацией, обновление пешеходных настилов и систем освещения, а также установка локальных ограждений и искусственных преград.

Валерия Розбот

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