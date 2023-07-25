Жительницу Сочи задержали за вымогательство у руководителя сети предприятий общепита

Жительницу Сочи задержали за вымогательство денег у руководителя сети предприятий общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

35-летняя женщина несколько раз посетила кафе и рестораны предпринимателя, а после потребовала от него 350 тыс. руб. В противном случае она грозила разгласить в СМИ недостоверные сведения об антисанитарном состоянии заведений и низком качестве блюд.

Бизнесмен обратился в полицию. Под контролем правоохранителей ресторатор встретился с женщиной и передал ей взятку. В этот момент ее задержали. Не нее завели уголовное дело по статье «Вымогательство».

Татьяна Ручкина

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