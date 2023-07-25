В Свердловской области начнут выпускать кожаную обувь и солдатские берцы

В Арамили (Свердловская область) запустят производство кожаной обуви и солдатских берцев. Проект реализует группа компаний «Урал кожа», которая ранее запустила в регионе производство сумок и ремней. Инвестиции в новый завод составят 70 млн руб. Будет создано 100 рабочих мест. Об этом сообщили в департаменте информационной политики области.

Землю под строительство завода «Урал кожа» получила без торгов. По поручению губернатора Евгения Куйвашева администрация Арамильского городского округа на льготных условиях предоставила компании участок площадью 6,6 тыс. кв. м.

Первую партию продукции планируется выпустить в сентябре 2024 года. Сначала компания намерена поставлять продукцию только в Свердловской области, однако, когда объемы производства достигнут 10 тыс. пар обуви в месяц, географию поставок удастся расширить по всей стране.

«Одно из главных преимуществ предприятия „Урал кожа“ — полный цикл производства: от изготовления натуральной кожи в Камышлове до производства готовых изделий»,— отметил заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

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