Синоптики предупредили о повышении на Кубани температуры до 37 градусов в тени

К середине недели в Краснодарском крае в дневное время ожидается до +37° в тени. Синоптики Краснодарского ЦГМС напомнили, что такие температуры являются опасными природными явлениями и могут представлять угрозу жизни или здоровью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

25 июля днем будет без осадков. Ветер составит 4–9 м/с, местами будут порывы до 12 м/с; на Черноморском побережье местами порывы достигнут 12–14 м/с. Температура воздуха ночью 16…21°, местами в предгорных районах 12…17°; днем 28…33°. В горах ночью будет 12…17°, днем 21…26°; на Черноморском побережье ночью 17…22°, днем 28…33°.

В Краснодаре 25 июля будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха ночью составит 16…18°, днем 31…33°. При этом в ближайшие дни в столице Кубани температура воздуха поднимется до +36°, осадков не ожидается.

Татьяна Ручкина

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