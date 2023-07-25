Вратарь ФК «Сочи» Денис Адамов переходит в «Зенит»

Голкипер футбольного клуба «Сочи» Денис Адамов переходит в санкт-петербургский «Зенит». Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, спортсмен уже прошел медосмотр.

25-летний Денис Адамов является воспитанником ФК «Краснодар». В команде «Сочи» он был с февраля 2021 года. По данным Transfermarkt, соглашение между футболистом и клубом истекает летом 2024 года.

Этот сезон РПЛ сочинская команда завершила на 10-й строчке в турнирной таблице. «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд.

Татьяна Ручкина

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