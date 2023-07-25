Уральская полиция планирует купить 237 автомобилей за 193 млн рублей

Уральское окружное управление материально-технического снабжения МВД объявило конкурс на поставку 237 автомобилей. На закупку транспорта планируется направить более 193,8 млн руб. Средняя стоимость одного автомобиля должна составлять около 818 тыс. руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Машины должны быть новые с объемом двигателя от 1,5 тыс. до 2 тыс. кб. см. и с механической коробкой передач. На них не должно быть следов коррозии, сколов лакокрасочного покрытия, деформации и механических повреждений. Марка автомобилей не указана.

Заявки на участие в конкурсе по поставке автомобилей принимаются до 1 августа. Срок действия контракта — по 30 ноября 2024 года.

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