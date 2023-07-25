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обновлено 08:19

Осужденному за убийство пермскому бизнесмену удалось смягчить наказание

Кунгурский суд удовлетворил ходатайство пермского бизнесмена Антона Вахрина, осужденного за убийство, о смягчении наказания. Как сообщает «РБК-Пермь», лишение свободы заменено на принудительные работы с переводом в исправительный центр.

В ночь с 9 на 10 мая 2017 года в поселке Ветляны Добрянского района Антон Вахрин убил свою знакомую выстрелом из травматического пистолета и с помощью подельников пытался утопить тело. Спустя два дня Вахрина задержали полицейские. Свою вину в убийстве он признал. 17 октября 2017 года Добрянский суд приговорил Антона Вахрина к 9,5 года лишения свободы. Его подельники были осуждены к обязательным работам.

Назначенный осужденному Вахрину срок истекает 10 ноября 2026 года.

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