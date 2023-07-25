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обновлено 08:09

В Перми снесли трубу котельной «Велты»

Сегодня ночью в Перми демонтировали дымовую трубу котельной ВК-1 (котельная бывшего велозавода «Велта»), расположенной по ул. Героев Хасана, 105. Видео с моментом обрушения трубы опубликовал телеграм-канал «Пермь с огоньком». Работы по сносу всех сооружений на площадке котельной, включая здания самого теплоисточника с оборудованием и тепловыми сетями, идут с 2021 года. Тогда предполагалось, что в дальнейшем на этой территории будет построено новое предприятие, однако конкретных планов у владельца площадки на тот момент не было.

Фото: «Подслушано Пермь»

Фото: «Подслушано Пермь»

Напомним, ВК-1 была выведена из эксплуатации в 2013 году в связи с невостребованностью и профицитом тепловой энергии от генерирующих мощностей ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9 левобережной части города. Однако по решению городских властей она поддерживалась в рабочем состоянии. Ранее собственником котельной было обанкротившееся ОАО «Уралтеплосервис», при этом имущественный комплекс ВК-1 находился в залоге у «Россельхозбанка». В 2019 году котельная была продана за 79 млн руб. пермскому ООО «Уралоптинструмент», единственным владельцем которого является предприниматель Герасим Солощенко.

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