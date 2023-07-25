Банк России: в июне инфляция в Прикамье выросла на 0,2%

Годовая инфляция в Пермском крае в июне 2023 года выросла по сравнению с маем на 0,2%, до 2,8%. Это выше показателя по Приволжскому федеральному округу (2,7%) и ниже, чем по России в целом (3,2%).

Цены на продовольственные товары в июне снизились на 0,1% в годовом выражении (в мае прирост цен составил 0,04%). Темп роста цен на непродовольственные товары составил 0,2% в годовом выражении (в мае уровень цен был на 0,4% ниже, чем годом ранее). Ослабление рубля привело к подорожанию импортных лекарств, а также субстанций для внутреннего производства медикаментов.

Годовой темп прироста цен на услуги понизился относительно предыдущего месяца на 0,2%, до 11,4%. Замедлился годовой рост цен на услуги зарубежного туризма, что в значительной мере обусловлено эффектом базы. В прошлом году из-за снижения числа рейсов была ограничена возможность вылета за рубеж непосредственно из Перми, что повлекло существенное удорожание путевок. В июне 2023 года был открыт ряд прямых рейсов в Турцию и Египет из международного аэропорта Пермь, что увеличило предложение удобных для пермяков туров, и, как следствие, сезонный рост цен был меньше прошлогоднего.

Также из-за эффекта базы в июне 2023 года замедлился годовой рост цен на услуги пассажирского транспорта. Основной вклад в замедление внесла динамика цен на проезд в железнодорожном транспорте. В июне прошлого года заметно выросли цены на проезд в плацкартном вагоне, в то время как в июне текущего года они остались неизменными. Замедлению роста цен на проезд в вагоне купе нефирменного поезда способствовало увеличение предложения — перевозчики вывели на линии дополнительные купейные вагоны.

Снижение годового темпа прироста цен на телекоммуникационные услуги обусловлено эффектом высокой базы в сегменте услуг сотовой связи. Год назад из-за сложностей с поставками импортного оборудования наблюдался рост затрат операторов, что вызвало повышение абонентской платы за пакет услуг сотовой связи. В июне 2023 года тарифы не изменялись.