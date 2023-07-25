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Агентство НКР повысило рейтинг Банка Уралсиб до A.ru со «Стабильным» прогнозом

Рейтинговое агентство НКР повысило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до уровня A.ru со «Стабильным» прогнозом. Оценка собственной кредитоспособности повышена на 1 уровень в связи с улучшением оценки рисков и рентабельности банка.

Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб

Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб

При оценке агентство учитывало высокую достаточность капитала банка и невысокую склонность к риску. Банк сохранил рентабельность по итогам прошлого года на умеренно высоком уровне, а по итогам первого квартала текущего года наблюдался значительный рост прибыли. Эксперты НКР также отметили, что ожидают сохранения сильных рыночных позиций Уралсиба и высокой диверсификации его бизнеса в среднесрочной перспективе.

Ранее, в июне 2023 года, рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня ВВВ+ (RU) со «Стабильным» прогнозом.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 июля 2023 года насчитывает 218 точек продаж, 1336 банкоматов и 287 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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