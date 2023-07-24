Главные новости за 24 июля. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре вынесли приговор бывшему замдиректора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Инне Хаустовой, экс-замглавы Каневского района Светлане Швидкой и бывшему главе Щербиновского района Алексею Беликову, обвиняемым в коррупции.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 24 июля Крым атаковали сразу 17 беспилотников. Несколько беспилотников попали в склад с боеприпасами. Из-за начавшегося там пожара жителей, находящихся в 5 километрах от места ЧП, эвакуировали.

ФСБ обнаружила следы взрывчатки в трюме иностранного сухогруза, который направлялся из Турции в Ростов-на-Дону через Керченский пролив.

За время стояния в пробках на подъезде к Крымскому мосту к медикам обратились 106 человек, 12 из которых — дети.

В Сочи возбудили уголовное дело по факту наезда велосипедиста на беременную 35-летнюю женщину.

Девочку-подростка, пострадавшую при теракте на Крымском мосту 17 июля, выписали из больницы.

В Краснодаре задержали мужчину, распылившего в лицо водителя трамвая газовый баллончик.

В Кавказском районе произошло ДТП, в котором один человек погиб и трое были травмированы.

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