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Главные новости за 24 июля. Белгород, Воронеж, Курск, Тамбов

Белгородские власти хотят отказаться от восстановления пострадавших при обстрелах дорогих домов. Губернатор заявил, что регион берет обязательства «в первую очередь, перед теми, кто имеет средние и низкие доходы».

Группа компаний «Русагро» (существенная часть активов расположена в Черноземье) опубликовала финансовые результаты за первую половину 2022 года. Компания снизила выручку на 16% к аналогичному периоду 2021 года — со 130,8 до 109,6 млрд руб.

Регионы Черноземья по итогам VIII всероссийского конкурса лучших проектов формирования городской среды получат федеральные гранты на благоустройство 15 малых городов

С Курской атомной электростанции на Ленинградскую АЭС отправили первую партию изотопа кобальт-60, применяемого в различных отраслях медицины и промышленности.

Аналитики оценили доли среднего класса в регионах Черноземья. Самая низкая доля оказалась в Тамбовской области — 3,5%.

Власти оценили объем инвестиций в реконструкцию очистных сооружений в городе Губкин Белгородской области, которая пройдет в два этапа в 2023-2024 годах. Объем вложений составит 2,26 млрд руб.

Прокуратура Воронежской области сообщила, что в регионе разыскивают 12 человек, подозреваемых в разных убийствах.

Активные обстрелы Белгородской области со стороны Украины продолжились. За последние сутки, по российской оценке, по приграничным населенным пунктам региона было выпущено не менее 82 различных боеприпасов.

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