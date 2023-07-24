Курского гаишника заподозрили в получении взятки от военнослужащих

Управление Следственного комитета России (СКР) по Курской области возбудило уголовное дело о получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) против местного полицейского.

По данным «Ъ», подозреваемым является 27-летний инспектор ДПС, лейтенант полиции Роман Скалозубов. Как считают в СКР, в пятницу, 21 июля, он остановил автомобиль с двумя военнослужащими на стационарном посту полиции на пересечении улиц Придорожная и Садовая на окраине Рыльска. На военных была гражданская одежда. У них не было командировочных удостоверений.

По версии следствия, полицейский предложил им за 40 тыс. руб. скрыть факт отсутствия документов и не сообщать в военную комендатуру Курского гарнизона об оставлении ими расположения воинской части. Те согласились и отдали ему деньги. После этого полицейского задержали.

Как утверждают источники «Ъ», подозреваемый написал явку с повинной. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Владимир Зоркий