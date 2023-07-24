В аэропорту Сочи внедрили отечественное ПО

Аэропорт Сочи перешел на отечественное программное обеспечение — платформу общего доступа к системе регистрации пассажиров ARCute. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Аэродинамика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика»

ПО объединяет десять систем регистрации и поддерживает принтеры посадочных талонов и сканеры паспортов, а также другую периферийную технику.

«С внедрением платформы качество и скорость регистрации и обслуживания на стойках заметно вырастает. Теперь агент по регистрации на одной рабочей станции сможет одновременно взаимодействовать и переключаться между любыми системами»,— говорится в сообщении.

О переходе аэропортов Кубани на отечественное программное обеспечение в ГК «Аэродинамика» сообщили в апреле текущего года. Систему ArCute вместо зарубежной платформы внедрят в авиаузлах Сочи, Анапы и Краснодара.

Анастасия Донскова

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