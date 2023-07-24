Более 2,6 тыс. человек записались в 100 добровольных народных дружин Курской области

Более 100 добровольных народных дружин (ДНД) сформировали в Курской области. В них вошли более 2 600 человек. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в интервью телеканалу «Сейм».

По словам главы региона, в соответствии с «графиками своих территорий» дружинники выходят на патрулирование «особо важных объектов»: инженерных сооружений, общественных мест. Они согласуют свои действия с Минобороны, Росгвардией, МВД. Ранее сообщалось, что за воспрепятствование их деятельности предусмотрен штраф от 500 руб. до двух тыс. руб.

Господин Старовойт рассказал, что первая дружина работала при пограничном управлении ФСБ России еще до начала спецоперации. После 24 февраля 2022-го количество дружин «начали увеличивать по инициативе действующих дружинников и жителей приграничных районов». Об этом стало известно в марте 2022-го. В ноябре власти рассказали об открытии баз для круглосуточной подготовки членов дружин на территории оздоровительных лагерей имени Володи Дубинина и «Дубки».

Первую неделю 2023 года господин Старовойт «вместе с коллегами из администрации» и курянами из ДНД провел в центре подготовки ЧВК «Вагнер». В феврале он заявил, что возглавит одну из дружин, и сказал, что стать командиром может чиновник или опытный дружинник.

По словам губернатора, набор в ДНД продолжается. Подготовкой членов объединений занимаются инструкторы с «боевым опытом СВО». Они обучают дружинников тактическим навыкам, тактической медицине, работе с беспилотниками, азам радиоэлектронной борьбы.

Алина Морозова

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