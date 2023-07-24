За медицинской помощью обратились 106 человек на автотрассе из Крыма в Ростов-на-Дону

На автотрассе из Крыма в Ростов-на-Дону за медицинской помощью обратились 106 человек, 12 из которых — дети. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

«Госпитализация потребовалась семерым туристам, в том числе двум детям. Обращаются преимущественно с легкими заболеваниями: ОРВИ, тепловые удары, отравления, травмы»,— говорится в сообщении.

Кроме того, госпитализированы несколько участников ДТП, пациент с эпилепсией, пострадавший от укуса змеи, пациенты с гастроэнтеритом.

По пути следования по автодороге в Крым дежурят бригады скорой помощи в местах скопления автомобилей при координации Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ.

Анастасия Донскова

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