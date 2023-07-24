В Сочи возбудили уголовное дело из-за наезда велосипедиста на беременную женщину

В Сочи возбудили уголовное дело по факту наезда велосипедиста на беременную 35-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба СУСКР по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, вечером 17 июля текущего года года 19-летний приезжий из Ижевска двигался на арендованном электровелосипеде по проезжей части улицы Воровского. Пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу, когда в нее въехал велосипедист. Женщина получила травмы лица и головы.

«По имеющимся данным, угрозы ее жизни и здоровью ребенка не имеется»,— говорится в сообщении.

Следствие рассматривает версию о неисправности тормозной системы электровелосипеда.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее председатель следственного комитета Бастрыкин поручил начать расследование по факту инцидента.

Анастасия Донскова

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