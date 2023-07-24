Доля ипотечных сделок на Кубани за полгода выросла на 11%

Доля сделок с ипотекой на Кубани с начала года выросла на 11%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные федерального девелопера «Неометрия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным экспертов, спрос на ипотечные продукты вырос в связи с расширением условий оформления семейной ипотеки: семьи с двумя и более детьми могут оформить договоры без привязки к дате рождения.

«Наибольшей популярностью в Краснодарском крае и в столице региона пользуется однокомнатное жилье, его доля в структуре спроса на конец июня составила 38% и 45% соответственно. На втором месте — двухкомнатные квартиры, их доля спроса в Краснодарском крае — 31%, в Краснодаре — 33%»,— говорится в сообщении.

По данным за июнь текущего года, стоимость недвижимости в Краснодарском крае за год выросла на 6%, в Краснодаре — на 15%.

Анастасия Донскова

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