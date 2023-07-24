ГК «Русагро» в первом полугодии 2023 года сократила выручку на 16%

Группа компаний «Русагро» (существенная часть активов расположена в Черноземье) опубликовала финансовые результаты за первую половину 2022 года. Компания снизила выручку на 16% к аналогичному периоду 2021 года — со 130,8 до 109,6 млрд руб., следует из отчетности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сказано в пресс-релизе компании, снижение выручки «связано с сокращением этого показателя в масложировом бизнесе, что обусловлено снижением цен реализации на фоне падения мировых цен на подсолнечное и пальмовое масло». По данным «Русагро», ГК за первое полугодие сократила производство сырого растительного масла на 24% с 358 до 272 тыс. т.

Продажи потребительской масложировой продукции «сохранились на уровне прошлого года» в 136 тыс. т, а промышленной продукции — снизились на 12%, с 648 до 571 тыс. т. В частности продажи шрота сократились на 14% (до 257 тыс. т), масла наливом — на 25% (156 тыс. т). Вместе с тем реализация промышленных жиров выросла на 7% (152 тыс. т).

Продажи зерновых сократились на 6% с 305 до 286 тыс. т, одновременно продажи масличных выросли в 1,7 раза, с 137 до 236 тыс. т. Продажи свиноводческой продукции в живом весе на убой увеличились на 10% со 133 до 146 тыс. т. Продажи сахара снизились на 13% с 473 до 381 тыс. т.

Годом ранее «Русагро» смогла увеличить выручку на 21% к аналогичному периоду 2021-го — со 108 до 130,8 млрд руб.

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте