Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту выписали из больницы

Девочку-подростка, пострадавшую при теракте на Крымском мосту 17 июля, выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

«Состояние удовлетворительное, в стационарной медицинской помощи она не нуждается»,— цитирует издание заявление министра.

Атака на Крымский мост произошла ранним утром 17 июля. В результате ЧП погибли родители 14-летней девочки. Ребенка транспортировали при помощи санавиавции в Темрюк, а затем в ДККБ Краснодара. 20 июля пострадавшую отправили на лечение в Москву. Сообщалось, что у ребенка закрытая черепно-мозговая травма.

Анастасия Донскова

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