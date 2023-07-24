В Воронежской области разыскивают 12 подозреваемых в убийствах

В Воронежской области на данный разыскивают 12 человек, подозреваемых в разных убийствах, сообщила прокуратура региона. Всего оперативно-розыскные мероприятия по итогам первой половины 2023 года продолжаются в отношении 259 человек, 99 из которых ищут по подозрению в совершении краж и мошенничеств, 27 — грабежей и разбоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Всего в первом полугодии в Воронежской области силовики разыскивали 449 подозреваемых или обвиняемых в нарушении закона — на 38 больше, чем в первой половине 2022-го (411). 135 из них уклонялись от суда (в прошлом году — 115), остальные — от органов предварительного расследования.

Из 449 разыскиваемых за первое полугодие 2023 года силовики поймали 179 человек. За первые шесть месяцев 2022-го — 150.

Как следователи спустя четыре года задержали подозреваемого в покушении на убийство воронежского чиновника — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте