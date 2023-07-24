Производитель газировки на Кубани начнет маркировать продукцию для борьбы с подделками

Компания «Черноголовка», выпускающая продукты питания и безалкогольные газированные напитки, в том числе в Краснодарском крае, вступила в эксперимент по маркировке продукции. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе национальной системы цифровой маркировки «Честный знак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

«Прежде всего, мы ожидаем от маркировки обеления рынка, который сегодня наводнен подделками под известные мировые бренды»,— говорится в сообщении службы корпоративной информации ГК «Черноголовка».

Эксперимент продлится до 31 августа текущего года.

По данным системы, доля контрафакта на безалкогольном рынке в России достигает 10% и постоянно увеличивается. По другим данным, она составляет около 20%.

На Кубани производство холдинга расположено в Северском районе. В 2022 году компания планировала сделку по приобретению российского бизнеса производителя печенья «Любятово» — американской пищевой компании Kellogg.

Анастасия Донскова

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