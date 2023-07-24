Ярославский застройщик заплатил дольщикам 700 тысяч за некачественный дом

УФССП России по Ярославской области вынудило застройщика выплатить участникам долевого строительства 729 тыс. руб. за дом со строительными недостатками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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По данным пресс-службы, дольщики обнаружили в новом доме кривые стены, дефекты кладки и дверей, продувание окон и прочее. Жильцы дома подали в суд на застройщика с требованием взыскать убытки и компенсацию морального вреда на общую сумму 729 тыс. руб. Суд удовлетворил требования дольщиков, а судебные приставы возбудили 6 исполнительных производств в отношении застройщика.

«Судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах компании, а директору вручили предупреждение о привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ в случае не исполнения решения суда»,— сообщили в пресс-службе приставов. Итогом стала выплата застройщиком убытков и моральной компенсации дольщикам.

Алла Чижова