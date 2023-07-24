Власти через суд намерены добиться решения вопроса с закрытым мостом в Горячем Ключе

Власти Горячего Ключа рассмотрят возможность восстановления прохода по мосту через реку Псекупс у комплекса «Старый замок» в судебном порядке. Об этом сообщил глава города Сергей Белопольский в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Горячего Ключа Сергея Белопольского Фото: Telegram-канал главы Горячего Ключа Сергея Белопольского

Проход закрыт по решению владелицы сооружения Светланы Бесчастной, о чем она сообщила в соцсетях. Закрытие прохода связано с прекращением договора аренды земли, на которой расположена набережная у «Старого замка», как поясняет госпожа Бесчастная.

«Позиция владельца нам в корне непонятна, так как, по заверениям старожилов города, мост изначально создавался исключительно как коммерческий проект для обеспечения привлечения клиентов к ресторанно-гостиничному комплексу. Но и для жителей и гостей города, которые просто прогуливаются или идут на работу, восстановление прохода по мосту важно»,— отметил Сергей Белопольский.

Договор аренды указанной земли, по заявлению мэра, был расторгнут из-за использования территории под организацию торговли. При этом арендатору было предложено разграничить прогулочную зону набережной и коммерческую. Однако Светлана Бесчастная отрицает, что такое предложение было озвучено. Предприниматель утверждает, что все спорные торговые павильоны были демонтированы, но несмотря на это, договор аренды, действовавший до 2028 года, был расторгнут.

Анастасия Донскова

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