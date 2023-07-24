Бастрыкин поручил доложить о расследовании нападения на девушку в Ярославской области

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения с ножом на 16-летнюю девушку в Ярославском районе. Об этом сообщили в СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственный комитет РФ Фото: Следственный комитет РФ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия) в отношении женщины, которая напала на несовершеннолетнюю. Инцидент произошел 22 июля в поселке Михайловском Ярославского района. По сообщениям в соцсетях, женщина «в неадекватном состоянии налетела» на 16-летнюю девушку и порезала ей щеку ножом.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Ярославской области Щурову А.П. представить доклад о ходе расследования уголовного дела»,— уточнили в СК.

Алла Чижова