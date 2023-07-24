Новая Москва открывает продажи

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, на сколько увеличилось предложение квартир по сравнению с прошлым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Новомосковский объем экспозиции жилой недвижимости от застройщиков демонстрирует рекордные значения за все время существования локации — 1 млн жилых «квадратов» или 22 тыс. квартир и апартаментов. К середине лета текущего года вариантов, доступных для покупки, стало больше на 20%, за 12 месяцев — более чем на 75%, посчитали эксперты компании Est-a-Tet.

В конце весны в Новой Москве началось бронирование в трех новых жилых комплексах. Но, как и в начале года, объем предложения пополнялся в основном за счет открытия продаж новых очередей в уже строящихся проектах. Всего с начала апреля до конца июня на рынок выведено почти в 5 раз больше площадей, чем в с начала января до конца марта. Суммарный объем первичного предложения почти достиг отметки в 300 тыс. жилых метров. Объем предложения от застройщиков на 75% сформирован домами комфорт-класса, еще четверть — это проекты бизнес-класса, на стандарт-класс пришлось лишь 3%.

В бизнес-классе, где последнее время наблюдали недостаток новых проектов, открыты продажи в новом крупном комплексе и в новых корпусах уже строящегося проекта, за счет чего объем предложения в этом секторе прибавил более 300% за квартал, а за год плюс 175%. В комфорт-классе объем предложения также вырос и в квартальной, и в годовой динамике — около 17% и почти 103% соответственно. В стандарт-классе, напротив, фиксируется снижение объема — минус 128% за квартал и минус 37% за 12 месяцев.