СК РФ возбудит уголовное дело после драки охранников и юристов на арзамасской свалке

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов в Нижегородской области. Как сообщает информационный центр СКР, поводом для возбуждения дела стал сюжет в одной из телепрограмм, где сообщалось, что охранники избили оператора телеканала «Сети-НН» и экозащитника Дмитрия Трунина во время записи сюжета о нарушении экологических норм на свалке в Арзамасском районе.

По данному факту в региональном следственном управлении начата процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием).

Журналисты и юристы приехали снимать сюжет о мусороперегрузочной станции в промзоне рядом с селом Морозовка. На огороженном земельном участке региональный оператор МСК-НТ хранил и прессовал различный мусор, в том числе автомобильные покрышки, строительные и медицинские отходы. Сотрудники охраны стали выпроваживать приехавших журналистов и юристов. Дмитрий Трунин пытался объяснить им, что мусороперегрузка сама работает незаконно, так как договор аренды земли с регоператором был расторгнут несколько месяцев назад. Но конфликт перерос в драку, во время которой Дмитрию Трунину рассекли губу и повредили руку, а телеоператору сломали нос. Весь инцидент с побоями журналисты «Сети-НН» зафиксировали на камеру.

Как рассказал «Ъ-Приволжье» Дмитрий Трунин, он представляет интересы Общества защиты прав потребителей и охраны окружающей среды «Принципъ» (в 2015 году включено Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), которое подало иск в суд на МСК-НТ, добиваясь прекращения работы свалки и ее рекультивации.

Андрей Репин