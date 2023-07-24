В Славянском районе благоустроят парк

В поселке Совхозный Славянского района проведут благоустройство общественной территории площадью 2,6 тыс. кв.м. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным ЕИС в сфере закупок, на работы было предусмотрено 41,6 млн руб. Победителем аукциона стала компания, индивидуального предпринимателя Юлии Базилевской предложившая 35,8 млн руб.

«В настоящее время проводится устройство площадки под беседки для отдыха и укладка покрытия под сценическую площадку. В завершающей стадии находятся работы по установке ограждений и тактильных наземных указателей. Выполнено около 60% всего объема работ»,— пояснил заместитель министра ТЭК и ЖКХ региона Денис Сорокалетов.

На территории парка установят новые скамейки, разместят архитектурные формы и выполнять озеленение общественного пространства. Согласно проекту контракта, окончание работ запланировано на ноябрь текущего года.

Анастасия Донскова

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