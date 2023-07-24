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Суд оставил в силе приговор экс-начальнику рыбинской полиции

Ярославский областной суд оставил без изменений обвинительный приговор, вынесенный бывшему заместителю директора ГП ЯО «Северный водоканал», ранее занимавшему пост начальника рыбинской полиции Геннадию Гаврюшину. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Геннадий Гаврюшин (слева)

Геннадий Гаврюшин (слева)

Фото: СУ СКР по Ярославской области

Геннадий Гаврюшин (слева)

Фото: СУ СКР по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 12 мая приговор вынес Рыбинский городской суд. Геннадий Гаврюшин обвинялся в том, что, будучи заместителем директора ГП ЯО «Северный водоканал», он получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 100 тыс. руб. за оказание содействия в приемке выполненных этой организацией работ. Также Геннадий Гаврюшин получил в качестве взятки 20 тыс. руб. за обеспечение победы фирмы в аукционе на поставку оборудования на «Северный водоканал». По статьям о взятках Геннадий Гаврюшин признан виновным и приговорен к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 1 млн руб.

21 июня в ярославский облсуд поступила апелляция на приговор, 21 июля дело было повторно рассмотрено. Однако суд поддержал приговор Рыбинского горсуда и оставил его без изменений. Геннадий Гаврюшин возглавлял рыбинскую полицию в 2007-2014 годах.

Алла Чижова

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