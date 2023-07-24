Очистные сооружения в белгородском Губкине планируют реконструировать за 2,3 млрд рублей

Власти оценили объем инвестиций в реконструкцию очистных сооружений в городе Губкин Белгородской области, которая пройдет в два этапа в 2023-2024 годах. Объем вложений составит 2,26 млрд руб., сообщил министр ЖКХ региона Алексей Ботвиньев на оперативном совещании в облправительстве.

Из этих средств 1,4 млрд руб. может выделить федеральный фонд развития территорий, а 828,3 млн руб. — бюджет Белгородской области. 521,3 млн руб. планируется потратить при реализации первого этапа, 1,7 млрд руб. — второго.

По словам господина Ботвиньева, сейчас власти ожидают положительного заключения государственной экспертизы по проектно-сметной документации, чтобы направить в Фонд развития территорий заявку на выделение субсидий. По расчетам чиновника, это должно произойти до 31 августа. 15 сентября планируется заключить контракт на выполнение строительно-монтажных работ, которые должны быть завершены 1 декабря 2024 года.

В 2021 году губернатор Вячеслав Гладков заявил, что на модернизацию крупных очистных сооружений в Белгороде, Старом Осколе, Губкине и Прохоровке всего уйдет порядка 11 млрд руб. В том же году был заключен контракт с московским АО «Акватик» на реконструкцию объекта в Старом Осколе за 1,3 млрд руб. Глава администрации Старооскольского округа Александр Чесноков рассказал в ходе сегодняшнего совещания, что в 18 августа планирует направить в Фонд развития территорий «заявку на дополнительное финансирование», 1 сентября — заключить с организацией соответствующее соглашение, а 1 декабря 2024 года — ввести объект в эксплуатацию.

Алина Морозова

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