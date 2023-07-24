В Сочи взяли почти 3 тысячи проб морской воды

С начала года специалисты Роспотребнадзора взяли почти 3 тыс. проб для проверки качества морской воды. Из них более 400 было отобрано с 14 по 20 июля, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Пробы морской воды исследуют на физико-химические и бактериологические показатели. Все образцы соответствуют нормативным значениям. Их берут каждые десять дней. По санитарным правилам, отбор осуществляется в зоне купания.

Директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы мэрии Сочи Кирилл Ярыш отметил, что сейчас в городе единовременно находятся около 195 тыс. туристов. Мэр Алексей Копайгородский поручил обеспечить комфорт и безопасность жителей и гостей. В том числе это касается соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора на пляжных территориях.

В городе также на постоянной основе Роспотребнадзор контролирует качество питьевой воды. С начала года специалисты ведомства провели более 6,4 тыс. лабораторных исследований. Все показатели находятся в норме.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram