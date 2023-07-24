В Адыгее водитель иномарки погиб после наезда на дерево и возгорания автомобиля

В Адыгее водитель иномарки скончался после того, как машина наехала на дерево и загорелась. Полиция начала проверку, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Адыгее Фото: Пресс-служба МВД по Адыгее

ДТП произошло 22 июля около 23 часов на 8-м км автодороги «Кужорская — Сергиевское — Дондуковская», вблизи станицы Кужорской. Предварительно установлено, что 32-летний местный житель не выдержал безопасную скорость движения и не справился с управлением автомобилем. Он съехал с проезжей части, наехал на дорожный знак, а затем — на дерево. В результате аварии автомобиль загорелся, водитель от полученных травм скончался на месте.

Полиция организовала расследование ДТП. Сотрудники ведомства установят все его причины и условия.

Татьяна Ручкина

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