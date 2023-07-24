В Белгородской области за неделю от обстрелов пострадали 32 жилых помещения

32 жилых помещения в Белгородской области пострадали от обстрелов ВСУ за неделю с 17 по 23 июля. Такие данные озвучили главы муниципальных образований в ходе сегодняшнего совещания в облправительстве. Также они рассказали о восстановлении поврежденного от атак со стороны Украины жилья.

В Белгороде за неделю от обстрелов не пострадала ни одна жилплощадь — всего с начала СВО были повреждены 969 помещений. По данным на 24 июля, из поврежденных 720 квартир восстановлены 719, а из 249 частных домов отремонтировали 241. Работы по оставшимся девяти жилым помещениям планируют завершить до 2 сентября 2023 года.

В Белгородском районе за неделю от атак со стороны Украины пострадал один частный дом. С начала СВО были повреждены 879 жилых помещений. Из девяти пострадавших квартир все восстановлены, из 870 частных домов отремонтированы 495. Сейчас «в работе» 11 частных домов: шесть из них планируют отремонтировать к 1 августа, пять — к 20 августа.

В Грайворонском городском округе за неделю пострадали семь частных домов, с начала СВО — 800 жилых помещений. Восстановлено 576 жиплощадей: 19 квартир и 557 частных домов. Еще 183 частных дома ремонтируется.

В Валуйском городском округе за неделю пострадали пять частных домов. Всего с начала спецоперации были повреждены 786 жилых помещений. Из 159 пострадавших квартир восстановлены 118, из 627 частных домов — 430. «В работе» находятся 174 жилплощади.

В Краснояружском районе на прошлой неделе были повреждены 19 частных домов, с начала спецоперации — 133 жилплощади. Из 76 пострадавших квартир восстановлены 68, из 57 частных домов — 39. Ремонтируются 17 частных домов, работы планируют завершить к 10 августа.

Что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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