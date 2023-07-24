Анатолий Упадышев стал главой комиссии Общественного совета при Минэкономразвитии

Анатолий Упадышев назначен председателем комиссии по вопросам взаимодействия с региональными Общественными палатами Общественного совета при Министерстве экономического развития РФ. Соответствующие документы размещены на сайте министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Упадышев / «Вконтакте» Фото: Анатолий Упадышев / «Вконтакте»

Господин Упадышев является председателем общественной палаты Тутаевского района и комиссии по ЖКХ региональной общественной палаты. Также он является сопредседателем регионального штаба Народного фронта.

Как сообщил «Ъ-Ярославль» Анатолий Упадышев, в общественный совет при Минэкономразвитии он входит с осени 2022 года, а новый состав комиссии, в котором он значится председателем, опубликован 20 июля.

«Недели полторы назад было заседание Общественного совета, на котором коллеги утвердили новый состав комиссии и меня председателем выбрали»,— рассказал «Ъ-Ярославль» господин Упадышев.

Алла Чижова