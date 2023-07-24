В Академическом районе в рамках «Стенограффии» разрисовали трансформаторные будки

Первые работы фестиваля уличного искусства «Стенограффия» появились в Академическом районе Екатеринбурга. Художник из Уфы Мансур Зияев нарисовал серию арт-объектов под названием «Что делает нас людьми», символизирующую семью, любовь и верность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Художник из Уфы Мансур Зияев нарисовал серию арт-объектов под названием «Что делает нас людьми» Фото: Софья Злобина Художник из Уфы Мансур Зияев нарисовал серию арт-объектов под названием «Что делает нас людьми» Фото: Софья Злобина Художник из Уфы Мансур Зияев нарисовал серию арт-объектов под названием «Что делает нас людьми» Фото: Софья Злобина Следующая фотография 1 / 3 Художник из Уфы Мансур Зияев нарисовал серию арт-объектов под названием «Что делает нас людьми» Фото: Софья Злобина Художник из Уфы Мансур Зияев нарисовал серию арт-объектов под названием «Что делает нас людьми» Фото: Софья Злобина Художник из Уфы Мансур Зияев нарисовал серию арт-объектов под названием «Что делает нас людьми» Фото: Софья Злобина

Серия арт-объектов «Что делает нас людьми» содержит четыре работы на трансформаторных будках под названиями: «Верность», «Скоро новоселье», «Спокойствие» и «Дружные соседи». Объекты выполнены в стиле советской графики. Художник вдохновлялся пейзажами Татарстана, когда приезжал в деревню к отцу.

«У меня зародилась идея создать серию теплых работ в городской среде. Я вдохновлялся разными пейзажами и локациями, думал над тем, чтобы это гармонично вписалось в среду этого района, этого города»,— рассказал Мансур Зияев.

Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» проходит в Екатеринбурге с 2010 года. Организаторы предоставляют разным художникам и волонтерам уличные площадки для создания арт-объектов и возможность экспериментировать в городской среде. Фествиаль стартовал 14 июля. Художники будут создавать арт-объекты до конца лета.

Софья Злобина

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