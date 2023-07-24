ВСУ не менее 82 раз обстреляли Белгородскую область в воскресенье

За последние сутки, по российской оценке, приграничные населенные пункты Белгородской области были не менее 82 раз обстреляны со стороны Украины. Об этом сообщается в ежедневной сводке обстрелов, которую публикует губернатор Вячеслав Гладков.

По его данным, наибольшее количество ударов традиционно пришлось на Шебекинский городской округ. По селу Новая Таволжанка было зафиксировано 14 «прилетов» минометных снарядов, в результате в одном частном доме были выбиты окна и посечен осколками фасад. Никто не пострадал. По поселку Ленинский ВСУ выпустили еще шесть минометных снарядов, а по хутору Панков — четыре. В них пострадавших и разрушений нет.

В шебекинском селе Середа также сбросили с беспилотника одно взрывное устройство

В Валуйском городском округе под минометный обстрел попали села Борки (было выпущено 12 снарядов), Кукуевка (восемь) и Карабаново (два).

под минометный обстрел попали села Борки (было выпущено 12 снарядов), Кукуевка (восемь) и Карабаново (два). В Белгородском районе по селу Журавлевка ВСУ выпустили шесть артиллерийских снарядов, по хутору Валковский — пять.

Также в районе были сброшены две гранаты с беспилотников

В Волоконовском районе ВСУ 12 раз обстреляли окраину хутора Старый, а в Грайворонском городском округе три минометных снаряда выпустили по окраине села Пороз.

ВСУ 12 раз обстреляли окраину хутора Старый, а в три минометных снаряда выпустили по окраине села Пороз. В Краснояружском районе шесть артиллерийских снарядов со стороны Украины выпустили по селу Репяховка, четыре боеприпаса пришлись на его окраину. Также три «неустановленных взрывных устройства» были сброшены на окраине поселка Прилесье.

Пострадавших мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры по итогам всех этих инцидентов нет.

Сергей Калашников

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