В Кавказском районе при столкновении двух иномарок один человек погиб и трое пострадали

В Кавказском районе произошло ДТП, в котором один человек погиб и трое были травмированы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Кубани Фото: Госавтоинспекция Кубани

Авария произошла 24 июля около 10 часов в районе 125-го км автодороги «Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края». По предварительным данным, 63-летний водитель Chevrolet Lanos допустил занос автомобиля на встречную полосу. Там он столкнулся с Suzuki Jimny под управлением 66-летнего водителя.

В результате происшествия погиб 46-летний пассажир Chevrolet Lanos. В аварии также пострадали оба водителя и пассажир Suzuki Jimny, их с травмами доставили в лечебное учреждение.

Татьяна Ручкина

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