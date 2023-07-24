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Белгородские власти хотят отказаться от восстановления пострадавших при обстрелах дорогих домов

Власти Белгородского района Белгородской области хотят отказаться от восстановления за счет бюджета двух пострадавших от обстрелов ВСУ «богатых домов» в селе Нижний Ольшанец, сообщил на совещании в облправительстве глава муниципалитета Владимир Перцев. Он рассказал, что готовит в адрес губернатора Вячеслава Гладкова соответствующую служебную записку.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Перцев уточнил, что кровля и окна в элитных домах восстановлены, а остальные работы требуют «очень больших вложений». По его мнению, этим должны заниматься «богатые люди», которые там живут.

Господин Гладков поддержал подчиненного и заявил, что власти, «при всем уважении к пострадавшим людям», не могут позволить себе восстановить «бассейны, аквариумы, машины, летнюю кухню за 10-15 млн руб.».

«Мне кажется, здесь справедливость должна быть в том, что повышенные обязательства мы берем, в первую очередь, перед теми, кто имеет средние и низкие доходы. Если человек может купить дом за 50 млн, за 30 млн, купить автомобиль за 10, за 20 млн, я думаю, что это немножко другая история»,— заключил губернатор.

Глава района добавил, что за последнюю неделю из-за обстрелов ВСУ был поврежден один частный дом — всего пострадали 879 жилых помещений. 504 из них восстановлены. «В работе» 11 частных домов: шесть из них планируют отремонтировать к 1 августа, пять — к 20 августа.

Алина Морозова

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