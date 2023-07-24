В горах Сочи туриста с обострившейся болезнью эвакуировали на вертолете

С горного приюта «Фишт» спасатели и медик эвакуировали бортом вертолета Ка-32 туриста, у которого обострилась хроническая болезнь. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Утром 24 июля спасатели и медик вылетели в район Фишт-Оштеновского массива. Оттуда они эвакуировали 32-летнего жителя Сочи, находящегося на высоте 1600 м над уровнем моря. После купания в озере у мужчины обострилась хроническая болезнь и началась острая почечная колика. С собой у него были необходимые обезболивающие препараты, но требовалась срочная эвакуация в медучреждение.

Свой поход мужчина не регистрировал в МЧС. В составе туристической группы он шел из Лаго-Наки через приют Фишт, планируя выйти в районе села Бабук-Аул.

Татьяна Ручкина

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