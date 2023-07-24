В Краснодаре приезжему назначили 13 лет строгого режима за производство 10 кг наркотиков

Краснодарский краевой суд назначил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима приезжему из Владивостока. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, его признали виновным в производстве и сбыте наркотиков.

В апреле 2021 года Алексей Солнцев вступил в преступную группу, которая занималась незаконным оборотом наркотиков. Ее создал друг мужчины, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Для участия в деятельности Алексей Солнцев переехал из Владивостока в Краснодар. В арендованном нежилом строении участники группы организовали лабораторию по производству наркотиков для дальнейшей продажи. Мужчина закупал прекурсоры наркотических средств, химические реагенты и оборудование для устройства и функционирования лаборатории, а также выполнял поручения организатора и руководителя группы. С апреля по август 2021 года ее участники произвели более 10 кг наркотиков, которые они продавали на территории Краснодара.

Суд признал Алексея Солнцева виновным по ч. 2 ст. 228.3, ч. 5 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. С учетом всех обстоятельств и роли мужчины в совершенных групповых преступлениях ему назначили 13 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram