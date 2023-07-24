Три суда и два торговых центра эвакуировали в Липецке

Участников заседаний и судей эвакуировали из Советского, Октябрьского и Правобережного райсудов Липецка утром 24 июля. Об этом сообщает Gorod.48 со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Липецкой области.

Уточняется, что эвакуация была вызвана угрозами из письма, которое «пришло на электронную почту Росгвардии». Судебные заседания были остановлены, в зданиях работают экстренные службы.

По данным издания, тем же утром были эвакуированы посетители торговых центров «Радуга» и «Липка». В них работают экстренные службы. Кроме того, эвакуация была проведена и в нескольких административных зданиях.

Алина Морозова

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