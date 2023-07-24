На краснодарском Арбате каждые выходные будут выступать актеры и уличные музыканты

До конца сентября, когда пройдет празднование 230-й годовщины основания Краснодара, каждые выходные на городском Арбате будут выступать актеры и уличные музыканты. Как сообщает пресс-служба мэрии, завершится сезон культурных променадов мощным фестивалем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«Ближе к вечеру людей, действительно, очень много. Выставка-ярмарка и событийная площадка на Чапаева — новые точки притяжения для жителей и гостей города. Эта история будет продолжаться практически до конца сентября»,— отметил начальник управления по делам молодежи Сергей Мальцев.

На участке от Красной до Рашпилевской по субботним вечерам теперь будут регулярно проводить интерактивные театрализованные представления с участием актеров Молодежного театра. Глава администрации Центрального внутригородского округа Елена Маловая отметила, что жители окрестных домов не жалуются, а, напротив, положительно воспринимают культурную программу. Отмечается, что от уличных музыкантов, ремесленников и художников уже поступило много заявок на участие в программе.

Кроме того, на участке от Красной до Красноармейской по субботам с 10 часов уже проходят выставки-ярмарки мастеров народных промыслов и ремесел. С 16 часов к ним присоединяются члены Краснодарской краевой организации «Союза художников России».

Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил главам внутригородских округов и руководителям профильных структурных подразделений проработать возможность организации аналогичных прогулочных зон.

Вернуть улице Чапаеваа статус городского Арбата Евгений Наумов предложил в конце 2022 года. На обсуждении находилось три варианта реорганизации улицы. После утверждения одного из них начался ремонт улицы.

Татьяна Ручкина

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