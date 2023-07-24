В Ярославской области снизилось поголовье птицы

Поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях Ярославской области на конец июня снизилось на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Ярославльстат. Поголовье составило 13,3 млн птиц, в то время как год назад — 13,9 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Куры в курятнике.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Куры в курятнике.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2023 году в области были уничтожены все куры на птицефабрике «Романовская» в Тутаевском районе (около 0,9 млн голов). Судя по этим данным, другие производители смогли нарастить количество птицы. В целом в регионе поголовье птицы остается стабильным: так в 2021 году в области насчитывалось 13,6 млн, в 2020 — 13,5 млн птиц.

Также в Ярославльстате сообщили, что на конец июня 2023 года в сельскохозяйственных организациях поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 1% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года. Поголовье овец и коз уменьшилось на 5,5%.

Антон Голицын