В Салехарде выбрали проект памятника героям СВО

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) выбрали проект памятника героям специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Объект назовут «Прошедшим и не вернувшимся».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Салехарда Фото: пресс-служба администрации Салехарда

Победителем стал проект, изображающий «собирательный образ героя, прошедшего сквозь боль и пекло установят к концу нынешнего года». За спиной у военного взрыв, «унесший жизни боевых товарищей», а в руках он держит ручной пулемет.

Кроме того, на памятники будут изображены две пары голубей, символизирующих мир.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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