Средний размер автокредитов в Свердловской области в июне вырос на 8,4%

В Свердловской области в июне 2023 года средний размер выданных кредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом составил 1,26 млн руб., что на 8,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Это наивысший показатель с начала 2023 года.

Как считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, росту среднего размера автокредита способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран. «При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне»,— отметил господин Волков.

Относительно показателей мая 2023 года средний размер кредита в Свердловской области практически не изменился (+1,1%). Напомним, с мая по июнь выдача автокредитов в регионе выросла на 8,3% и составила 2,1 тыс. штук.

Диана Сунагатуллина

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