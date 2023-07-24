В «Книжной лавке писателей», получающей статус банкрота, сменился гендиректор

Генеральным директором «Книжной лавки писателей» назначили Кристину Матвееву, сообщает 24 июля «Деловой Петербург». Ранее, с 2015 года, это место занимала Любовь Пасхина.

В настоящий момент магазин проходит процесс получения статуса банкрота. Кредиторы посчитали, что старейший книжный магазин должен им около 10,4 млн руб.

Госпожа Матвеева заказала аудит предприятия. Ранее сообщалась информация, что все документы организации якобы были залиты водой. Соответствующие данные содержатся и в материалах дела о банкротстве.

Как уточняет «Деловой Петербург», в 2022 году «Книжная лавка» потерпела убытки на 4 млн руб. При этом годом ранее магазин получил менее 1 млн руб. прибыли.

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