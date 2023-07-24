Все задержанные из-за ЧП в Крыму поезда отправили с опозданием до 2,5 часов

Все поезда, задержанные на перегоне Джанкой — Урожайная из-за ЧП, отправили. Как сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», они следуют с опозданием от 1 до 2,5 часов. В компании сообщили, что будут стараться сократить отставание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

Сначала были задержаны два поезда: №316 Адлер — Симферополь и №92 Москва — Севастополь. Сейчас они следуют с опозданием на 1 час 20 минут и 2,5 часа соответственно.

Позже были задержаны еще три состава. Сейчас поезд №177 Москва — Симферополь следует с опозданием на 1 час 26 минут, поезд №028 Москва — Симферополь — на 1,5 часа и поезд №179 Санкт-Петербург — Евпатория — на 1 час.

За ночь и утро 24 июля на Крым была совершена попытка атаки 17 беспилотников. В связи с этим в целях безопасности приостановили движение по железной дороге и автомобильной трассе Джанкой — Симферополь.

Татьяна Ручкина

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