Пропавший с мемориального кладбища памятник репрессированным полякам в Петербурге отправили на реставрацию

Памятник польским жертвам политических репрессий на Левашовском кладбище в Санкт-Петербурге направили на реставрацию, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации города. Ранее о пропаже памятника с места захоронения сообщили активисты.

«В отношении памятника был совершен акт вандализма и по результатам обследования он был направлен на реставрацию»,— цитирует издание собеседника в Смольном.

Памятный крест репрессированным полякам с Левашовского мемориального кладбища (Левашовская пустошь) пропал 23 июля. Монумент был открыт в 1993 году генконсульством Польши и обществом «Полония». На кресте по-польски и по-русски написано: «Прощаем и простите нас».

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