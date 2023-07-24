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Ярославские следователи возбудили дело по факту нападения на 16-летнюю девушку

В Ярославской области следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия) в отношении женщины, которая нанесла удар ножом в лицо 16-летней девушке. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: Пресс-служба СК РФ по Ярославской области

Фото: Пресс-служба СК РФ по Ярославской области

В социальных сетях появилась информация о том, что 22 июля в поселке Михайловском Ярославского района женщина «в неадекватном состоянии налетела» на 16-летнюю девушку. В СК сообщили, что 36-летняя местная жительница напала на несовершеннолетнюю с ножом и порезала ей щеку.

«В ходе проведения допроса подозреваемая полностью признала свою вину. Судом по ходатайству следствия в отношении женщины избрана мера пресечения»,— сообщили в ведомства. Сейчас следователи пытаются восстановить картину произошедшего.

Алла Чижова

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