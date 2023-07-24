В Адыгее завели уголовное дело после ДТП с погибшим ребенком

В Адыгее возбудили уголовное дело по факту аварии, в которой погиб девятилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба СКР. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи, сотрудники ведомства взяли на контроль ход расследования дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее

По данным следствия, 22 июля около 14:30 в Майкопе на участке автодороги по улице Спортивной при подъезде к перекрестку с улицей Гагарина столкнулись Mercedes-Benz и двигавшийся впереди Ford Focus. Водитель и пассажиры последнего автомобиля получили повреждения различной степени тяжести, их госпитализировали.

После столкновения внедорожник ускорился и продолжил ехать по улице Спортивной в сторону городского парка культуры и отдыха. Там он сбил барьерное ограждение и наехал на девятилетнего ребенка, который от полученных повреждений скончался. После этого машина съехала вниз по склону к руслу реки Белой, где опрокинулась.

Водитель Mercedes-Benz и семь его пассажиров, в том числе пятеро детей, в результате ДТП получили повреждения разной степени тяжести и были доставлены в медучреждение. В СУ СК России по Адыгее организовали процессуальную проверку. Глава СКР поручил руководителю ведомства Александру Липало возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Татьяна Ручкина

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